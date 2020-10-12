Москва, , 10:25 — REGNUM Заявление представителя украинских спецслужб о провале спецоперации по задержанию якобы «членов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 12 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Речь идёт о планах СБУ получить на свою территорию задержанных в Белоруссии российских бойцов, которые удерживались белорусскими спецслужбами перед и во время выборов президента в данной стране в начале августа 2020 года. Некоторые пользователи припомнили данные обстоятельства и осудили руководство соседней страны.

«Была операция, не было её — не важно. Президент союзного государства взял этих людей фактически в заложники, и мы помним, как он позорно комментировал это событие, а также помним, как стремительно он переобулся в воздухе, когда его успокоили из Кремля. Так что это два разных события, которые объединили страх и подлость. Только и всего», — пишет Dmitry S.

Многие принялись высказывать свои мысли в саркастической форме. Пользователи намекнули, что если верить украинской пропаганде, то поимка ряда российских якобы «наёмников» выглядит нелепо. Имеется в виду, что если весь мир уверяют в нападении на Украину российской регулярной армии, то ловля «вагнеровцев» выглядит мелко.

«6 лет якобы воюют с регулярной армией. Все же помнят артобстрелы Харькова, авианалёты на Киев, торпедные атаки в Чёрном море и там же расставленные минные поля… Но тут они решили выманить 30 российских наёмников…», — иронизирует Елена С.

Другие попытались понять, почему к «представителям ЧВК «Вагнер» такое пристальное внимание со стороны отдельных представителей западных государств. Пользователи указали на то, что подобные организации существуют во множестве стран мира, но претензии высказываются только к российской.

«Товарищи, поясните пожалуйста, почему штатам и их сателлитам можно иметь частные военные организации, а РФ нельзя? Почему они цепляются к нашим?», — задаётся вопросом Анастасия С.

Нашлись и те, кто считает попытки Украины задержать российских граждан «признаком раздражения» в связи возвращения Крыма в состав Российской Федерации после проведённого на территории полуострова референдума за присоединение.

«Украинцы до сих пор не могут успокоиться, что Крым от них ушёл. И поэтому решили всякие небылицы придумывать. Такие смешные… Вместо внутренних реформ сказки пишут», — пишет пользователь под псевдонимом «Гном Гномыч».

Напомним, 11 октября представитель украинских спецслужб заявил о провале спецоперации по задержанию «33 членов ЧВК «Вагнер». По его словам, причиной срыва операции стало предательство внутри украинского ведомства.