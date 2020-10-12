Москва, , 10:14 — REGNUM Президиум фракции «Единая Россия» рассмотрит вопрос о снятии полномочий первого заместителя главы комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом сообщил глава фракции в Госдуме Сергей Неверов.

«Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков», — отметил Неверов.

При этом, оставаясь просто депутатом, Лысаков вправе выражать свою позицию так, как считает нужным, и в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции, рассуждает Неверов.

Вопрос о лишении Лысакова поста первого зампреда комитета Госдумы обсудит также Совет Думы 12 октября. Решение может быть принято Госдумой в течение недели.

Сам Лысаков не скрывает, что намерен пойти на выборы в Госдуму в 2021 году и ведет консультации с партиями.

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