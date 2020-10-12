Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп надеется достичь договорённостей с президентом РФ Владимиром Путиным по сделке по ядерному вооружению до выборов президента США, которые запланированы на 3 ноября. Об этом сообщил портал Axios.

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По данным источников издания, в администрации главы Белого дома полагают, что принципиальная договорённость с Москвой уже достигнута. Также Вашингтон убеждён, что соглашение будет заключено в течение недели, как только возобновятся переговоры.

Напомним, очередной раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоялся 5 октября в Хельсинки. До этого в августе в Вене этот вопрос обсуждался в ходе встречи заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и посланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон «уже завтра» готов заключить с РФ меморандум по контролю над вооружениями, который является рамочным документом и не требует ратификации, и предваряет продление полноценного Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией.

Биллингсли уверен, что предложенные Вашингтоном параметры нового соглашения по стратегическим наступательным вооружениям являются, несмотря на возникшие противоречия, «хорошим предложением», основанным «на принципе взаимности». В ответ на это замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не готова продлить соглашение на «ультимативных» условиях Вашингтона.