Париж, , 10:09 — REGNUM Французский певец Энрико Масиас в интервью радиостанции J Масиас заявил, что покинет Францию, если новым президентом государства по результатам выборов 2022 года станет глава крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Он подтвердил сказанные им еще в 2016 году слова о том, что «если Марин Ле Пен станет президентом, я тут же сяду в самолет и улечу».

На этот раз шансонье выразил надежду, что глава «Национального фронта» все-таки не победит на выборах, а если и победит, то он, «конечно, не останется во Франции».

Напомним, согласно опросу, проведенному компанией IFOP для Journal du Dimanche, около 60% из 1608 опрошенных готовы проголосовать либо за нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона, либо за Ле Пен на президентских выборах 2022 года.

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