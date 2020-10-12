Москва, , 10:00 — REGNUM Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин помог отремонтировать школу в латвийском городе Добеле, в котором он родился. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС.

«Лет восемь назад приезжал в Добеле, и родственники повели меня в местную музыкальную школу, в которой преподавали на протяжении многих поколений. Показали хор, оркестр, учеников. Помещение не ремонтировалось с советского периода, было в очень плохом состоянии. Я даже спросил: «А как дети здесь учатся? Абсолютно неприемлемые условия». Грибок на стенах, запах гниющего дерева. Говорят: «Вот такие у нас возможности». Тогда я предложил собрать деньги на ремонт», — сказал Кудрин.

Он также обратился к бизнесмену Петру Авену, «у которого тоже латышские корни», и в итоге получилось собрать необходимую сумму не только на ремонт школы, но и на пристройку актового зала. По его словам, в июле 2019 года новая школа была сдана в использование.

Кудрин также рассказал, что он присутствовал на церемонии открытия отремонтированной школы, а латвийские СМИ написали об этом событии.