Джакарта, , 10:00 — REGNUM Власти Индонезии снова вводят широкомасштабные социальные ограничения, начиная с 12 октября 2020 года, из-за роста случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.

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Известно, что с 12 октября 2020 года необходимо будет фиксировать всех посетителей, которые участвуют в тех или иных мероприятиях, либо посещают общественные места. Таким образом, если ресторан открыт, сотрудники должны подготовить документацию, она может быть ручной, она может быть цифровой, которая фиксирует время прибытия, время возвращения, полное имя, номер телефона и первые шесть цифр номера ID-карты (удостоверения личности) посетителя.

Губернатор Джакарты Анис Басведан объяснил, что фиксирование личных данных предназначено для облегчения отслеживания контактов, если у одного из посетителей обнаружат коронавирус.

«Наша цель состоит в том, чтобы заняться так называемым отслеживанием контактов. Если есть положительный случай, мы можем отследить контакты, которые потенциально могут быть подвержены риску заражения, чтобы они смогли принять превентивные меры», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочие в Индонезии снова выступят с акцией протеста перед Государственным дворцом в Джакарте.

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