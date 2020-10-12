Москва, , 09:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин начали совместную работу ещё с правительства Санкт-Петербурга. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил Алексей Кудрин.

«Владимир Владимирович [Путин] не любил, когда ему льстили или поддакивали. Он ценил мою объективную позицию как специалиста. Мы ведь много проработали вместе. Начиная с правительства Санкт-Петербурга, где оба были первыми заместителями мэра Собчака», — сказал Кудрин.

По его словам, Путина «назначили раньше», а уже спустя несколько месяцев Кудрин стал сперва вице-мэром, а потом первым заместителем: «Владимир Владимирович всегда шел впереди».

Кудрин также рассказал, что после переезда в Москву они общались теснее, а должность заместителя управделами главы государства Путину предложили «общие друзья»: «Потом уже он сменил меня на посту начальника контрольного управления администрации президента, а я ушел в Министерство финансов».

Глава Счётной палаты отметил, что периодически они с Путиным общаются на «ты», когда дело касается бытовых вопросов, не связанных с работой.