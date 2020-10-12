Брюссель, , 09:49 — REGNUM Спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар посетит Грузию и Абхазию для дискуссии по вопросам региона. Об этом дипломат 12 октября сообщил на своей странице в Twitter.

«Я отправлюсь в Тбилиси и Сухум на несколько дней. Дискуссии будут проходить по местным вопросам, но региональная ситуация также будет играть важную роль», — написал Клаар.

О том, в какие даты посол намерен встретиться с руководством Грузии и Абхазии, он не написал.

Напомним, Клаар выполняет обязанности спецпредставителя на Южном Кавказе с 2017 года. В начале 2020 года его мандат был продлен на год. В феврале дипломат посещал Тбилиси, Цхинвал и Москву.