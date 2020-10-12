Москва, , 09:54 — REGNUM Вопрос президента России Владимира Путина к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову о том, почему у него нет портрета Ленина в рабочем кабинете, вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили комментарии 12 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Большинство комментаторов поспешно выступило с негативной реакцией в отношении главы фракции КПРФ. Но нашлись и те пользователи, которые решили изучить разговор Путина с Зюгановым внимательнее, но с большой долей скепсиса.

«Что на самом деле сказал Зюганов, так и непонятно. Одни пишут, что у него достойное окружение в кабинете, а другие, что камера высветила только одну стену. Так есть ли портрет Ленина на стене в кабинете Зюганова, вопрос? Может, действительно нет, и Зюганов оправдывается, или камеру умышленно направили так, чтобы портрет Ленина не попал в кадр», — пишет пользователь Anatoly.

Некоторые пользователи всё-таки смогли найти портрет Ленина в кабинете у Зюганова. Сам лидер партии об этом заявил в ответе президенту России, рассказав о том, что Ленин висит «в достойном окружении» портрета Пушкина, Знамени Победы и герба СССР.

«Есть, в кабинете у Зюганова и портрет Ильча, и его бюст. Но надо всячески внушить народу, что сегодняшние коммунисты и не коммунисты вовсе», — пишет Владимир К.

Многие пользователи решили отреагировать на новость с юмором. Часть из них припомнила, что между Зюгановым и главой ЛДПР Владимиром Жириновским крайне часто происходят словесные перепалки и взаимные обвинения. Пользователи предложили лидерам фракций обменяться своими портретами и повесить их в своих кабинетах.

«Зюганову надо было в кабинет портрет Жириновского повесить, а Жириновскому — портрет Зюганова. Интересно, как бы Путин на это отреагировал?» — задаётся вопросом пользователь Aleksandr.

Отдельные пользователи припомнили замечания из своей жизни. К примеру, один из комментаторов заявил, что один из начальников производства на территории Северодвинска имел портрет Ленина в своём кабинете. По словам людей, эта практика распространена до сих пор по всей России.

«В Северодвинске в кабинете начальника 55-го стапельно-сдаточного цеха висел Ленин, в 2010-м году», — поделился Александр К.

Напомним, 11 октября между президентом России Владимиром Путиным и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым произошёл разговор перед началом видеоконференции с думскими фракциями. В ходе общения президент задал вопрос о том, почему у Зюганова не висит портрет Ленина в его рабочем кабинете.