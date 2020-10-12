Ереван, , 09:49 — REGNUM В настоящее время подразделения ВС Азербайджана интенсивно обстреливают южное направление линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом 12 октября сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook.

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«Сейчас противник ведет интенсивный артобстрел на южном направлении», — написал он в своем сообщении.

Также Ованнисян уточнил, что ночью ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе оставалась относительно стабильно напряженной.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в азербайджанском минобороны сообщили, что Агдамский район Азербайджана подвергся атакам со стороны военных Армении.