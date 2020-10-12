Москва, , 09:44 — REGNUM В ходе своего выступления на митинге на проспекте Сахарова в 2011 году глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин говорил то, что думает. Об этом он заявил в интервью агентству ТАСС.

«В общем, я чувствовал себя комфортно, публично говорил то, что думаю», — сказал Кудрин.

По его словам, человек, занимающий государственную должность, имеет как прямые ограничения, так и этические — например, принятие решений по расходам правоохранительных служб, национальной обороны, по «чувствительным для населения проблемам».

Кудрин подчеркнул, что в его обязанности входили выступления в рамках своей компетенции без затрагивания других вопросов, имеющих резонанс, а иначе его отношения с депутатами Госдумы РФ «существенно осложнились бы».

По его мнению, «лучше сохранять объективность и беспристрастность».

Глава Счётной палаты отметил, что президенту РФ Владимиру Путину не нужно думать о его политических предпочтениях, а также выразил сожаление в связи с тем, что нынешняя его должность также накладывает ограничения на поведение в публичном пространстве.