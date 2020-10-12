Душанбе, , 09:48 — REGNUM Действующий глава Таджикистана Эмомали Рахмон победил на президентских выборах 11 октября с результатом 90,92% голосов. Об этом сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода 12 октября на брифинге в Душанбе.

Он уточнил, что на выборы пришли 85,39% избирателей. В ЦИК не поступило ни одной жалобы на процедуру выборов.

По предварительным данным, остальные четыре кандидата набрали менее 8%. Так, за Рустама Латифзоду от Аграрной партии проголосовали 3,03% избирателей, за Абдухалима Гаффорзоду от Социалистической партии — 1,49%, за Рустама Рахматзоду от Партии экономических реформ — 2,19% и за Мироджа Абдуллоева от Коммунистической партии — 1,17%.

Окончательные итоги голосования в Таджикистане обнародуют в ближайшие десять дней.

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