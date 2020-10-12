Москва, , 09:30 — REGNUM В течение одного года глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин пользовался служебной охраной из-за готовящегося на него покушения. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС.

Алексей Кудрин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока был вице-премьером, практически не пользовался [охраной], за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение. До той поры, пока риски не миновали, по распоряжению Владимира Путина меня охраняли сотрудники ФСО», — сказал Кудрин.

По его словам, по срокам это был «примерно 2005 или 2006» год.

Кудрин рассказал, что план преступников раскрыли представители ФСО. По версии главы Счётной палаты, он отказал в льготах частной компании, получавшей ранее средства из госбюджета и обязанной их вернуть. В течение многих лет такая отсрочка переносилась вперёд — до тех пор, пока Кудрин отказался это делать. Он подчеркнул, что это была «рутинная работа» и он никогда не видел в лицо представителей компании.

Кудрин также рассказал, что такая версия «не доказана», а в итоге всё ограничилось «предварительным следствием».