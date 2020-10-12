12 октября 2020 | Время чтения 12 мин

Станислав Стремидловский, , 09:27 — REGNUM Папа Римский Франциск в воскресенье, 11 октября, обратил свои мысли к хрупкому гуманитарному перемирию в Нагорном Карабахе, передает Vatican News (Ватикан). Он приветствовал прекращение огня между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России, которое вступило в силу в субботу, 10 октября, в полдень. Понтифик признал, что прекращение боевых действий неустойчиво, но помолился, чтобы оно продлилось ради мирных жителей, страдающих в этом регионе. «Я выражаю свое сочувствие в связи с гибелью людей, страданиями и разрушением домов и культовых мест», — сказал папа Франциск и призвал всех молиться за погибших и тех, чья жизнь находится в опасности.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Кафедральный собор Христа Спасителя в городе Шуши в Нагорном Карабахе подвергся в четверг, 8 октября, ракетной атаке, которая нанесла значительные повреждения этому храму Армянской апостольской церкви, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Армянские власти называют виновной в нападении азербайджанскую армию, в Баку всё отрицают. 30-метровый собор Христа Спасителя, построенный между 1868 и 1887 годами, использовался азербайджанской армией в качестве склада оружия в начале 1990-х годов во время первой вспышки конфликта. Предстоятель Армянской апостольской церкви католикос Гарегин II выступает против попыток спровоцировать религиозный конфликт между христианами и мусульманами в контексте войны в Нагорном Карабахе. Он напомнил, что «благодаря посредничеству патриархов Русской православной церкви была создана площадка для трехсторонних встреч, в работе которой приняли участие глава мусульман Кавказа и католикос всех армян. В ходе этих встреч неоднократно подчеркивалось, что карабахский конфликт не имеет религиозных корней». Однако сегодня, добавил Гарегин II, «мы регулярно сталкиваемся с желанием президента Азербайджана придать столкновению в Карабахе религиозный аспект — это провокация, которая, к сожалению, может иметь ужасные последствия».

Степанакерт, столица Нагорного Карабаха, уже четыре дня подвергается интенсивным обстрелам азербайджанскими войсками, рассказал AsiaNews (Рим, Италия) военный корреспондент Иона Фишер (публикация от 5 октября). «Это ужасно, мы все сидим в подвале отеля со вчерашнего вечера, — говорит Фишер. — Я видел, как женщины, старики и дети отставляют свои дома в поисках надежного укрытия. Это уже не война между армиями, это бойня с применением технологически сложного оружия». Великолепный Степанакерт (55 000 жителей) превратился в разрушенный город. Есть много погибших и раненых, а скорое наступление холодов усугубит и без того тяжелое положение вынужденных переселенцев. По данным местных источников, населенные пункты Карабаха бомбят кассетными бомбами, запрещенными международной конвенцией, вступившей в силу в 2010 году. Карабахские власти утверждают, что против них используются беспилотники израильского производства и самолеты F-16, принадлежащие Турции. Азербайджанский журналист Забиль Магеррамов поясняет, что Баку не отправил воевать солдат турецко-азербайджанской национальности: «50% военных, погибших в конфликте с карабахскими военными, являются представителями талышского, лезгинского и татского меньшинств, помимо того, в боях принимают участие исламистские наемники, привезенные из Сирии».

Предводитель Арцахской епархии (Нагорного Карабаха) Армянской апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян в интервью немецкому таблоиду Bild выразил надежду на вмешательство канцлера Германии Ангелы Меркель в разрешение армяно-азербайджанского конфликта, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). «Меркель имеет большое влияние и может возвысить свой голос, — сказал владыка. — Канцлер могла бы сказать Азербайджану: остановитесь сейчас же! И помочь найти мирное решение».

Глава ординариата Восточной Европы Армянской католической церкви архиепископ Рафаэль Франсуа Минасян в разговоре с L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) обратился с призывом к Европейскому союзу в связи с Нагорным Карабахом. «Мы призываем ЕС вмешаться, чтобы положить конец войне, — сказал монсеньор. — Мы просим не совета, как остановить огонь, а конкретных мер по окончательному прекращению вооруженного конфликта. В этом регионе существуют сильные международные интересы в области нефти и газа, у каждого свой бизнес. Мое послание таково: не ставьте на кон жизни народов Армении и Азербайджана. Человеческая жизнь гораздо дороже нефти и газа. Давайте не позволим «интересам» запятнать кровью руки сильных мира сего. Давайте не допустим, чтобы горсть долларов спровоцировала войну и привела к гибели людей. Это безумие должно быть остановлено».

Американская группа «В защиту христиан» (IDC) обвинила Турцию в поддержке агрессии Азербайджана против армянских христиан, пишет Catholic News Agency (Инглвуд, США). По словам президента IDC Тофика Бааклини, «мир стоял в шоке и ужасе, наблюдая, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) делает с христианами и церквями в Ираке и Сирии. Нападение на эту древнюю христианскую общину (судя по контексту, армянскую — ИА REGNUM), поддерживаемое турками, ничем не отличается. Турция должна быть подвергнута суровым санкциям за продолжающееся преследование христиан». Исполнительный директор Греко-американского совета лидерства (HALC) Энди Земенидес в свою очередь подчеркнул: «Турция — один из пособников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — нацелилась на первую в мире христианскую нацию, армянскую, и пытается осуществить еще один геноцид. Пришло время, чтобы мир наконец-то привлек Турцию к ответственности. Санкции должны быть наложены на Анкару за ее дестабилизирующее поведение».

Публицист Станислав Михалкевич задается вопросом, каковы будут последствия конфликта в Нагорном Карабахе, передает Polonia Christiana (Краков, Польша). По его мнению, не исключено повторение 1914 года. «Турция выразила готовность принять участие в конфликте на стороне Азербайджана, поскольку между ними существует определенная этническая связь, — говорит Михалкевич. — Интересно, встанет ли кто-нибудь на защиту армян? Это будет означать, что обострение расширяется, что может иметь различные серьезные последствия. Ведь нормальные люди не думали, что в результате покушения Гаврило Принципа на эрцгерцога Фердинанда в Сараево разразится Первая мировая война с невообразимым количеством жертв, но именно это и произошло».

Турция переживает период интенсивной политической исламизации, сообщает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Это оказывает негативное влияние на протестантские общины, которых обвиняют в угрозе национальной безопасности. Протестантская община состоит из иностранцев и новообращенных турок, ей принадлежит около 160 церквей и 30 ассоциаций, разбросанных по всей стране. По данным Ассоциации протестантских церквей, коренные турки составляют около 10 тысяч верных. С января прошлого года не менее 60 иностранцев получили приказ покинуть страну. Среди них 40-летний пастор Карем Субасигюллер из Анкары, жена которого американка, что было указано в качестве мотива для отказа в продлении визы. Однако ясно, что это косвенное нападение на ее мужа. Соннер Туфан из правления Ассоциации протестантских церквей Турции подчеркивает, что нынешние действия симптоматичны для исламистско-националистической политики местных властей. Немногим лучше положение католиков. Но им помогает то, что Святой престол поддерживает дипломатические отношения с Анкарой.

Сейчас ситуация у наших единоверцев в Китае очень и очень мрачная, сказал в интервью National Catholic Register (Айрондэйл, США) американский эксперт Стивен Мошер. По его словам, Коммунистическая партия Китая в настоящее время переписывает Библию, чтобы та соответствовала коммунизму и «социализму с китайским лицом». Он добавил, что из Библии исключено полностью Откровение Иоанна Богослова, поскольку Компартия считает, что нет никакой жизни будущей. Мошер похвалил госсекретаря США Майка Помпео, верующего христианина, который говорит о преследовании верующих во всем мире, и посла США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэма Браунбэка.

Специальный посол Святого престола архиепископ Антонио Менини встретился с патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Заславским Вениамином, информирует Catholic.by (Минск, Белоруссия). На встрече присутствовали также заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Олейник и председатель отдела Белорусской православной церкви по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Николай Коржич. Разговор состоялся в очень сердечной атмосфере взаимного дружелюбия. Менини передал митрополиту Вениамину поздравления Франциска по случаю его назначения патриаршим экзархом, передал памятную медаль седьмого года понтификата и искренние пожелания успеха в его пастырской миссии. Экзарх искренне поблагодарил за поздравления и также передал сердечный привет папе. Обе стороны согласились, что сегодня необходимо, чтобы Католическая церковь и Православная церковь в Белоруссии продолжали по-братски сотрудничать на всех уровнях ради блага страны и общества.

Папа Франциск не политик, но его последняя энциклика носит ярко политический характер, считает The Tablet (Лондон, Великобритания). Издание анализируют подписанную понтификом в начале октября энциклику Fratelli Tutti («Все — братья»). До президентских выборов в США осталось меньше месяца, и Франциск бросает вызов политическим и экономическим системам, которые не озабочены сохранением человеческого достоинства и улучшения жизни бедных. Папа критикует необузданный экономический рост ради самого себя, создающий мультимиллиардеров, в то время как пандемия коронавируса угрожает многим людям нищетой. Рынок сам по себе не создает возможности для каждого реализовать свой потенциал. Fratelli Tutti — не политический манифест. Однако это радикальный план посткоронавирусного мира. Сейчас настало время изменить структуру наших экономических систем посредством облегчения долгового бремени для беднейших стран, о чем министры финансов и главы Центральных банков G20 должны договориться на предстоящей в скором времени встрече.

США необходимо прислушаться к контркультурному посылу папы Франциска об общем благе, говорится в редакционном комментарии National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Хотя ни один папа римский не должен указывать американцам, как голосовать — и понтифик в энциклике Fratelli Tutti явно не делает этого — также верно, что его тезисы дают американским католикам много поводов для размышлений, когда они рассматривают, какой сделать выбор на президентских выборах. В отличие от слишком многих епископов в США, которые настаивают на том, что криминализация абортов или «религиозная свобода» являются единственными проблемами, которые должны обсуждать католики, Франциск ставит экономические вопросы (не говоря уже о смертной казни и войне и мире) во главу угла. И общее благо, а не чьи-то индивидуальные проблемы должно стоять во главе угла. После прочтения энциклики Fratelli Tutti ни один католик не должен испытывать никаких угрызений совести, голосуя за Джо Байдена. Да они могли бы даже проголосовать за Берни Сандерса, учитывая решительное осуждение понтификом несправедливого распределения богатства. Забота «демократического социализма» об общем благе противоречит суровому индивидуализму, на котором была выстроена мифология Соединенных Штатов, но она не противоречит христианской и католической вере. Это часть жизни учеников Иисуса и ранней Церкви, о чем сказано в Деянии Апостолов. Христианская традиция «никогда не признавала право частной собственности абсолютным или неприкосновенным», говорил папа Иоанн Павел II в энциклике Centesimus Annus («Сотый год») 1991 года. Хотя это может показаться экстремальным для индивидуалистических американских ушей, перед нами контркультурное евангельское послание, которое мы все должны услышать, особенно когда так много жизней — бедных, безработных, больных — стоят на кону.

Высказывания папы Римского Франциска о неэффективности рыночного капитализма вызывают «немалый интерес», и к ним должны внимательнее прислушаться ведущие силы мировой политики, пишет Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Об этом заявил РИА Новости глава комитета Государственной думы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов. «Понтификат регулярно в условиях кризиса заявляет о том, что возможности капитализма исчерпаны. Потерпела крах не только теория «свободного рынка», но и нынешняя практика монополизации управления макроэкономическими процессами со стороны крупных государственных монополий и попытка выстроить однополярный мир, который невозможен без вооруженного вмешательства в дела независимых государств», — сказал Гаврилов. Он выразил сожаление в связи с тем, что «заявления Ватикана часто остаются не замеченными основными акторами мировой политики». По мнению депутата, должен быть механизм, позволяющий сделать мнение крупных религиозных деятелей основанием для изменений светской политики, что особенно касается сферы решения проблем массовых бедствий, безработицы, роста нищеты и классового расслоения, приводящих к обострению противоречий на межконфессиональной и межнациональной основе.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».