Сеул, , 09:26 — REGNUM Сеул призвал Багдад провести тщательное и объективное расследование причины смерти гражданина Южной Кореи, найденного мёртвым на территории производственного комплекса компании Daewoo Engineering & Construction в провинции Басра 9 октября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Первоначально правоохранительные органы Ирака пришли к выводу, что южнокореец совершил самоубийство, однако министерство внутренних дел сформировало комиссию для нового расследования дела после того, как несколько местных законодателей и должностных лиц высказали сомнения относительно первоначального заключения.

Известно, что посольство Южной Кореи в Ираке наблюдает за ходом расследования.