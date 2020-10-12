Баку, , 09:12 — REGNUM Агдамский район Азербайджана подвергся атакам со стороны военных Армении. Об этом сегодня, 12 октября, заявили в министерстве обороны Азербайджана.

«Агдамский район попал под обстрел вооружённых сил Армении», — говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.

Также, по данным азербайджанского минобороны, армянские вооружённые силы обстреливают Геранбойский и Тертерский районы Азербайджана.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе: в ожидании перемирия — трансляция»

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Напомним, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Боестолкновения и атаки продолжаются до сих пор как со стороны Азербайджана, так и со стороны Армении.

Вступивший в силу в полдень 10 октября в Нагорном Карабахе режим перемирия с целью обмена пленными и телами погибших фактически сразу был нарушен. Ранее 12 октября на окраине столицы Нагорно-Карабахской Республики произошло несколько взрывов. Сразу после этого в Степанакерте сработал сигнал воздушной тревоги.

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