Варшава, , 09:11 — REGNUM Польская делегация во главе с президентом Анджеем Дудой находится с визитом на Украине. 12 октября запланирован ряд важных встреч с представителями официального Киева, в рамках которых будут подписаны новые соглашения. Об этом передает Polskie Radio 24.

Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский в ходе встречи подпишут совместную декларацию, которая закрепляет стратегию и цели сотрудничества в области экономики, безопасности и исторической памяти. Также на 12 октября запланированы переговоры Дуды с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Представитель польской делегации от Института национальной памяти — директор организации Ярослав Шарек — встретится с представителями Украинского института национальной памяти.

По словам главы администрации президента Польши Кшиштофа Щерского, во время запланированных мероприятий «будет возможность обсудить самые важные текущие польско-украинские вопросы». «Будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, экономических отношений, тема сближения Украины с Европейским союзом, безопасность региона, а также тема защиты исторической памяти», — сообщил Щерский.

Сообщается, что также будет подписано соглашение между PGNiG (Польская нефтяная и газовая компания) и украинской стороной. Как указали в администрации президента Польши, это откроет Варшаве возможность участвовать в приватизации энергетического и газового секторов Украины.