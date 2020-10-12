Канберра, , 09:05 — REGNUM В настоящее время Австралия ведет переговоры с рядом стран о возобновлении взаимных поездок граждан. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald со ссылкой на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

По его словам, ряд стран добились хороших результатов в борьбе с коронавирусной инфекцией, поэтому было принято решение о проведении консультаций с такими странами, как Южная Корея, Сингапур и Япония.

Кроме того, премьер-министр Австралии выразил надежду на возрождение туристической отрасли, чтобы облегчить экономические последствия пандемии.

Напомним, что власти Австралии закрыли свои границы с 25 марта в целях предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Южной Кореи договорились ввести упрощённую систему въезда для бизнесменов с Японией, Сингапуром, ОАЭ и Вьетнамом.