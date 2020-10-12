Стокгольм, , 09:01 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен может расслабится после дебатов с лидерами партий, состоявшихся вечером 11 октября. Лидер «Левых» Юнас Шёстедт хоть и пригрозил голосованием по вынесению главе кабинета вотума недоверия, но предпочел в итоге нажать на паузу. Об этом заявил политический обозреватель SVT Матс Кнутсон.

Как отмечает Кнутсон, еще до дебатов Шёстедт получил гарантии от Лёвена, что законопроект по трудовым нормам будет доработан и не будет вынесен на голосование, хотя в ходе самих дебатов этого заверения не прозвучало.

Тем не менее, по мнению аналитика, свое заявление об угрозе отставки Шёстедт, который сам через несколько недель отправится на пенсию, решил сделать «вопросом дискуссии», то есть — политического торга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе воскресных дебатов лидер «Левых» Юнас Шёстедт пригрозил инициировать голосование по вынесению вотума недоверия премьер-министру Швеции Стефану Лёвену и его правительству. «Левые» наотрез отказались смириться с новыми поправками в трудовое законодательство. Их идею отставки правительства, в случае вынесения вопроса на голосование, уже поддержали «Христианские демократы», «Умеренные» и «Шведские демократы».

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