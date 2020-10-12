Стокгольм, , 08:57 — REGNUM В ходе вечерних воскресных дебатов лидер «Левых» Юнас Шёстедт пригрозил инициировать голосование по вынесению вотума недоверия премьер-министру Швеции Стефану Лёвену и его правительству. Об этом 12 октября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Причиной угрозы политика послужило работа над поправками в трудовое законодательство. Сейчас «Левые» недовольны законопроектом, который может быть внесен в Риксдаг со стороны правительства. Поэтому Шёстедт решил прибегнуть к сильному аргументу — угрозе отставкой.

Если «Левые» решаться инициировать голосование, то у правительства «Социал-демократов» и «Зеленых» явные проблемы, — поддержать инициативу Шёстедта готовы «Христианские демократы», «Умеренные» и «Шведские демократы».

Однако сам Лёвен сдаваться не собирается: «Я сказал, что проведенная работа (по внесению поправок в трудовое законодательство — прим. ИА REGNUM) не сбалансирована. У нас должен быть законопроект, который будет согласован между партиями, потому что это суть нашей шведской модели».