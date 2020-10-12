Стокгольм, , 09:20 — REGNUM В настоящее время власти курдской автономии на северо-востоке Сирии удерживают несколько десятков граждан Швеции, которые прибыли на территорию страны к своим мужьям, воевавшим на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С женщинами также находятся их дети. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Журналисты подчеркивают, что курды не намерены выдавать женщин официальному Стокгольму, так как боятся, что на родине они не будут отданы правосудию за содействие терроризму и нарушение прав человека.

Сейчас сотрудники министерства иностранных дел Швеции ведут работу по возвращению женщин домой. По крайне мере, их уведомили о том, что существует возможность отправить домой в Швецию если не их, то их детей.

По данным издания Sveriges Radio, вероятность того, что бывшие жены боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправятся в Швецию «крайне мала». Однако женщины по-прежнему требуют экстрадиции, используя своих детей как предлог возвращения на родину.