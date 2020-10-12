Киев, , 08:53 — REGNUM «Неправильные» вопросы о состоянии русского языка на Украине могут содержать дезинформацию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью турецкому телеканалу TRT Russian.

По его словам, юго-восток Украины не является чисто русскоязычным регионом, в нём русский язык сочетается с украинским. В качестве примера Кулеба привёл русскоязычный город Сумы, отметив, что в близлежащих сёлах население говорит в основном на украинском языке.

На вопрос интервьюера об ограничениях использования русского языка в школах, университетах и правительственных учреждениях Украины Кулеба заявил, что в стране подобных ограничений якобы не существует.

«Таких ограничений нет, так как правительство Украины — это правительство Украины, и мы используем украинский язык, потому что это государственный язык Украины», — заявил он.

Кулеба добавил, что его дочь в школе общается по-русски, по-украински и по-французски.

«Я бы просил быть осторожнее с формулировками, потому что даже ваши вопросы об ограничениях могут дезинформировать ваших зрителей», — обратился глава МИД Украины к журналисту.

Напомним, с 16 января 2021 года на Украине запретят использовать русский язык в сфере обслуживания.

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