Телави, Грузия, , 08:58 — REGNUM Лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе заявил, что запущен процесс по признанию Телави (Кахетия) 11-й «столицей вина». Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Телави должен быть зарегистрирован одиннадцатой столицей вина, как родина вина. Мы уже работаем в этом направлении и три дня назад от очень авторитетной международной организации получили ответ, что наша заявка принята и процесс регистрации начат», — сказал Хазарадзе.

Он 11 октября выступил перед жителями Телави в рамках предвыборной кампании и представил кандидата в мажоритарные депутаты в парламент Грузии от своей партии по местному избирательному округу Ираклия Талахадзе. Хазарадзе также призвал жителей города прийти на выборы и там сделать «правильный выбор».

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. Партия, которая на них получит больше всего голосов, сможет назначать премьер-министра страны. «Лело для Грузии», согласно исследованиям рейтинговых агентств, занимает 3−4-е место по популярности. В ее поддержку высказывались около 5% респондентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидеры оппозиции в Грузии раскритиковали прогноз Иванишвили о выборах