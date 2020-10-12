Вашингтон, , 08:47 — REGNUM 11 октября в США отмечают День памяти Казимира Пуласвского — польского военного деятеля, который в 18 веке принимал участие в войне за независимость Штатов от Великобритании. Об этом передает Polskie Radio 24.

Традиционное заявление по этому поводу сделал президент Дональд Трамп, который подчеркнул приверженность польского генерала идеям свободы. «Соединенные Штаты и Польшу связывает особая историческая дружба, которая построена на уникальной истории и характере обоих народов. Между нашими странами возникло настоящее братство, которое бывает только между народами, которые вместе сражались, пролили свою кровь и умерли за свободу», — сказал президент США.

Оппонент Трампа на грядущих президентских выборах Джо Байден также прокомментировал памятную дату. На своей странице в Twitter он сообщил, что присоединяется к американцам польского происхождения, и отметил героизм генерала Пулавского, который был «отцом американской кавалерии» и спас жизнь Джорджа Вашингтона. «Америка всегда будет плечом к плечу с польским народом перед общими угрозами», — заявил кандидат от Демократической партии.

День памяти Казимира Пулавского был учрежден Конгрессом США в 1929 году. С тех пор все американские президенты ежегодно поминают польского генерала. Генерал Казимир Пулавский, умерший во время битвы при Саванне, штат Джорджия, 11 октября 1779 года, является одним из самых известных иностранцев, сражавшихся за независимость Соединенных Штатов. У него десятки памятников в США. Его именем названы многие города и улицы, а также исторический военный форт в Саванне.