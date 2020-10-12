Джакарта, , 08:44 — REGNUM Посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс надеется, что отдельные лица и группы из Индонезии примут участие в инициативе принца Уильяма, который пообещал денежное вознаграждение каждому, кто предоставит решение для борьбы с изменением климата, сообщает Sindonews.

Известно, что принц Уильям передаст 50 подарков на сумму 19 млрд индонезийских рупий ($1,2 млн) в течение 10 лет тем, кто предоставит решение для борьбы с изменением климата. Есть пять категорий призов, в каждой из которых награды будут вручены тем, кто поможет улучшить планету Земля.

«Мы стремимся генерировать и объединять лучшие идеи и решения, а также серьезно улучшать и решать некоторые из самых серьезных экологических проблем в мире. Мы должны использовать свой интеллект и способность работать», — заявил принц Уильям.

В связи с этим посол Великобритании в Индонезии призвал отдельные лица и группы принять участие и выиграть призы.

«В Индонезии реализуются необычные проекты при сохранении целостности леса и природы. Например, преобразование отходов в энергию, восстановление мангровых зарослей, использование удивительных природных чудес Индонезии в качестве важной платформы для развития туризма и расширение экономических возможностей для удаленных сообществ», — говорится в заявлении посла Великобритании в Индонезии.

По его словам, внимание всего мира приковано к этой награде, выдающаяся работа Индонезии должна быть отмечена на мировой арене.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Сингапур объявили об открытии авиасообщения с 26 октября 2020 года.

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