Джакарта, , 08:19 — REGNUM Индонезия и Сингапур объявили об открытии авиасообщения с 26 октября 2020 года, сообщает CNN Indonesia.

Заключенное между сторонами соглашение позволит совершать трансграничные поездки для важных деловых целей и продолжать официальные визиты между представителями двух стран.

В заявлении говорится, что путешественники должны соблюдать протокол профилактики от COVID-19 взаимно согласованные двумя странами, в том числе пройти тест на коронавирус до и после прибытия в страну.

Ранее, учитывая прочные деловые отношения между Сингапуром и Индонезией, министры иностранных дел двух стран поручили официальным лицам инициировать обсуждение «взаимного зеленого коридора», чтобы важные поездки проходили поэтапно, чтобы защитить здоровье и безопасность населения в обеих странах.

Согласно данным координационного совета по инвестициям Индонезии, в первом квартале 2020 года Сингапур стал крупнейшим иностранным инвестором в Индонезии с общим объемом реализации инвестиций в размере 2,7 млрд долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Движение неприсоединения должно стать позитивной силой в условиях сегодняшней глобальной геополитической динамики.

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