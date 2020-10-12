Минск, , 08:06 — REGNUM Более 580 человек было задержано в ходе несанкционированных акций протеста в Белоруссии. Об этом 12 октября сообщает правозащитный центр «Весна», опубликовавший списки задержанных на своём сайте.

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В настоящее время в обновлённом списке числится уже 585 человек. В их число попал и архитектор Никита Домрачёв, брат белорусской баитлонистки, четырёхкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачёвой. Также силовиками были задержаны более 40 представителей различных СМИ, которые вели репортажи с мест событий.

Акции протеста прошли 11 октября в ряде крупных городов Белоруссии. В Минске силовикам удалось сорвать анонсированный оппозицией «марш гордости». Столкновения демонстрантов с защитниками правопорядка продолжались в столице Белоруссии до поздней ночи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 501 задержанном в ходе акций протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии.

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