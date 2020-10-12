Джакарта, , 08:03 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Движение неприсоединения должно стать позитивной силой в условиях сегодняшней глобальной геополитической динамики, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

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Глава МИД Индонезии отметила, что обострение соперничества между крупными державами вызвало напряженность и недоверие, что препятствовало сотрудничеству между странами в борьбе с пандемией. Между тем, тенденция к одностороннему подходу растет и подрывает доверие к многосторонней системе.

«Движение, насчитывающее 120 членов и почти 60% населения мира, имеет сильные стороны по размеру и количеству. Мы должны превратить эту силу в положительное влияние на мир», — заявила министр иностранных дел.

Что касается пандемии, министр призвала движение бороться за равный доступ к лекарствам и вакцине от COVID-19, а также за доступ к необходимым технологиям и ресурсам здравоохранения.

Министр также подчеркнула надежду на поддержку Движения неприсоединения Палестине.

Напомним, министерская встреча прошла онлайн под председательством министра иностранных дел Азербайджана.

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