Кызыл, , 07:46 — REGNUM 11 сентября в Туве отметили 76-летнюю годовщину добровольного вступления Тувинской Народной Республики в состав Советского Союза. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, в состав Российской империи Тува вошла ещё в 1914 году, но революция и гражданская война прервали этот союз.

При этом сближение народом продолжалось. Как написал глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте», событие 1944 года показало, что это был мудрый шаг.

«Мы сохранили свою культуру, язык, землю предков, стали равными в большой многонациональной семье народов великой Российской державы», — отметил он, поздравив жителей с этой датой.

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