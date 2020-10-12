Бишкек, , 07:39 — REGNUM Военные, милиция и народные дружинники контролируют обстановку в столице Киргизии, городе Бишкеке. Об этом 12 октября сообщает ГУВД города.

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По данным ГУВД ночь в городе прошла без эксцессов, в настоящее время обстановка в столице Киргизии контролируется сотрудниками органов внутренних дел, народными дружинниками и военнослужащими. Они круглосуточно обеспечивают охрану правопорядка в Бишкеке.

Движение городского транспорта в городе проходит в обычном режиме, никаких провокаций и фактов дестабилизации обстановки зафиксировано не было. Все госучреждения и предприятия в городе функционируют в штатном режиме.

Напомним, в Киргизии 4 октября состоялись парламентские выборы. Представители партий, не набравших нужного количества голосов для прохода в парламент, организовали в Бишкеке массовые беспорядки. Президент Сооронбай Жээнбеков призвал партии вернуть политический процесс в стране в правовое русло, подписал указ об отставке премьер-министра и парламента и объявил в Бишкеке режим ЧП.