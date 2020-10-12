Степанакерт, , 07:22 — REGNUM Несколько взрывов произошло в Степанакерте, столице Нагорно-Карабахской Республики. Об этом 12 октября сообщает ТАСС.

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Сразу после взрывов сработал сигнал воздушной тревоги. Отмечается, что взрывы произошли на окраине города. Какие цели были поражены при обстреле в настоящее время неизвестно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за минувшую ночь с 11 на 12 октября в Степанакерте ни разу не срабатывал сигнал воздушной тревоги. Несмотря на отсутствие обстрелов жители города предпочли не покидать бомбоубежищ и оставались в них до утра.

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