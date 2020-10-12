Степанакерт, , 07:05 — REGNUM Сирена воздушной тревоги ни разу не сработала за прошедшую ночь в столице Нагорного Карабаха городе Степанакерте. Об этом 12 октября сообщает РИА «Новости».

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В ночь с 11 на 12 октября в Степанакерте ни разу не сработала сирена воздушной тревоги, обстрелов города не производилось. Большинство жителей города провели ночь в укрытиях, опасаясь вражеского налёта.

В городе не работает уличное освещение, жители стараются не включать свет в квартирах, чтобы не привлекать внимание БПЛА.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что армия обороны Карабаха сдерживает атаки ВС Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения.

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