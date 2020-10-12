Вашингтон, , 06:21 — REGNUM Лекарства, которые принимает переболевший COVID-19 действующий президент США Дональд Трамп, могут негативно сказаться на его психике. Такое заявление 12 октября сделал профессор Массачусетского технологического института Випин Наранг в интервью изданию The New York Times.

Эксперт обратил внимание. что после выздоровления у Трампа возросла склонность к непредсказуемым поступкам. По мнению специалиста, изменения в психическом состоянии американского лидера связаны с тем, что помимо препарата «Ремдесивир», Трамп принимал дексаметазон.

Как разъяснил эксперт, дексаметазон может вызывать у человека чувство эйфории, неуязвимости, приливы энергии и превратить человека в одержимого. Проблема в том, что неизвестно, как долго и каких количествах Трамп принимал препарат. В связи с приёмом препарата существенно повышается риск принятия президентом США неадекватных решений относительно применения ядерного оружия.

Издание обратилось с запросом в федеральное правительство США, но там отказались от комментариев по поводу принятия особых мер предосторожности на случай предполагаемого экспертами сценария развития событий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что переболевший COVID-19 Трамп больше, по мнению его лечащего врача Шона Конли, не заразен.

Читайте ранее в этом сюжете: Лечащий врач Трампа заявил, что президент США уже не заразен