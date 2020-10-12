Вашингтон, , 05:22 — REGNUM Пост генерального прокурора США может занять нынешний губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в случае избрания президентом страны Джозефа Байдена. Об этом 12 октября сообщил новостной портал Axios.

По данным портала, Куомо является фаворитом среди возможных кандидатов на пост генпрокурора США в случае избрания Байдена главой государства. При этом кандидата в президенты от демократов и губернатора Нью-Йорка связывает давняя дружба. Приятельские отношения у политиков завязались ещё в 80-е годы и окрепли во время ликвидации последствий после урагана «Стэнли» в 2012 году.

Кроме того, Байден высоко оценивает профессиональные качества Куомо, проявленные им во время пандемии коронавируса. Также кандидат в президенты полагает, что в случае его победы в президентской гонке именно Куомо можно будет доверить расследование злоупотреблений, допущенных администрацией Дональда Трампа.

Другими возможными кандидатами на пост генпрокурора США названы Салли Йейтс, занимавшая пост заместителя министра юстиции США во время президентства Барака Обамы, и законодательница из штата Джорджия Стейси Абрамс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент США Трамп назначил первый предвыборный митинг после своего выздоровления от COVID-19.

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