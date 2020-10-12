Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 12 октября проведёт первый предвыборный митинг после своего выздоровления от COVID-19. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Увидимся завтра вечером во ФЛОРИДЕ. Большое ралли !!!»

Дональд Трамп

Участие президента в мероприятии, которое на 19:00 по местному времени запланировано в городе Сэнфорд (штат Флорида), подтверждается и в распространённом Белым домом 11 октября официальном графике Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября лечащий врач американского лидера Дональда Трампа Шон Конли заявил, что глава Белого дома США, у которого ранее выявили SARS-CoV-2, больше не заразен. Позднее об этом в интервью телекомпании Fox News заявил сам Трамп.

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