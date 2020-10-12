Анкара, , 04:28 — REGNUM Сейсмическую разведку проведёт турецкое исследовательское судно в Восточном Средиземноморье, недалеко от островов Греции. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба управления океанографии, гидрографии и навигации военно-морских сил Турции.

Власти Турции выпустили международное оповещение НАВТЕКС (Navtex), в котором сказано, что исследовательское судно Oruc Reis будет проводить сейсморазведочные работы совместно с турецкими судами Ataman и Cengiz Han. Исследования намечены на период с 12 по 22 октября. Разведка будет проводиться на морском шельфе к югу от греческого острова Кастелоризо.

Агентство Reuters отмечает, что решение турецких властей может усилить напряжённость в отношениях между Анкарой и Афинами.

Напомним, обострение отношений между Турцией и Грецией в последнее время произошло из-за решения Анкары провести сейсмическую разведку в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). В связи с этим ВС Греции были приведены в боевую готовность.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возвращении турецкого сейсмографического судна Barbaros в район Средиземноморья, который является исключительной экономической зоной Кипра.

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