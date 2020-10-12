Минск, , 02:42 — REGNUM Ряд стихийных акций протеста продолжился до поздней ночи в разных районах столицы Белоруссии, города Минска. Об этом 12 октября сообщает ТАСС.

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В ряде районов города демонстранты перекрывали проезжую часть. Таким образом участники протестных акций поступали в районе Зеленый Луг, на улице Притыцкого, возле станции метро «Каменная Горка», в районе Серебрянка и в районе Малиновка.

Протестующие перекрывали проезжую часть, вытраиваясь в цепи, а в районе Серебрянка на перекрёстке проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова митингующие вытащили на проезжую часть скамейки и подожгли несколько покрышек. Силовикам для разгона демонстрантов пришлось применить спецсредства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании 331 участника протестных акций сотрудниками правоохранительных органов в Минске и других городах Белоруссии.

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