Вильнюс, , 02:20 — REGNUM На прошедших 11 октября выборах в Сейм (парламент) Литвы по предварительным данным избиркома проходят представители шести партий. Об этом председатель Главной избирательной комиссии страны Лаура Матьёшайтите сообщила не прошедшей в ночь на 12 октября итоговой пресс-конференции.

Эти данные были получены избиркомом после подсчёта голосов с 1436 из 1989 избирательных участков.

«Подсчёт голосов завершён на 1436 участках, он продолжается и завершится позже обычного», — сказала Матьёшайтите, отметив, что из-за высокой активности граждан на досрочном этапе голосования (11,64%) поступающие в конвертах бюллетени требует больше времени на обработку.

«На данный момент, согласно уже подсчитанным голосам, в парламент проходят шесть из 17 участвующих в выборах партий».

Лаура Матьёшайтите

Напомним, что на 25 октября в Литве назначен второй тур выборов для участков, где ни один из кандидатов не наберёт более 50% голосов. В нём будут участвовать два лидера первого этапа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Литве завершилось голосование в первом туре выборов в Сейм республики, члены избирательных комиссий приступили к подсчёту голосов.

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