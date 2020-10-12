Вашингтон, , 01:51 — REGNUM Главный инфекционист США — глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи не давал разрешения на использование своего имени при агитации за переизбрание президента США Дональда Трампа на второй срок. Об этом Фаучи заявил 11 октября в ходе интервью телекомпании CNN.

«Я никогда не поддерживал официально ни одного кандидата за почти пять десятилетий на государственной службе». Энтони Фааучи

По словам Фаучи, в рекламном ролике Республиканской партии США были использованы его слова, вырванные из контекста сделанного месяц назад значительно более пространного заявления об усилиях, предпринимаемых представителями федеральных медицинских органов. Из агитационного ролика следует, что главный инфекционист США якобы очень высоко оценивает действия администрации по противодействию пандемии.

Напомним, что 19 июля в интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп заявил, что Энтони Фаучи является отчасти «паникёром».

Как сообщало ИА REGNUM, главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что американская вакцина против нового коронавируса вряд ли появится в октябре.

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