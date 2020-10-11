Минск, , 23:58 — REGNUM Протесты в Киргизии и Белоруссии имеют разную природу. Об этом заявил бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев.

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«Протесты в Белоруссии и Бишкеке имеют разную природу. В Белоруссии, прежде всего, решающую роль играет внешний фактор. То есть внешним силам нужно было сменить действующую власть», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

В Киргизии же удалось сменить власть силовыми методами из-за «её неустойчивости на фоне кризиса, связанного с пандемией COVID-19, когда слабая экономика не выдержала карантина, а власти ничего не сделали», сказал Бакиев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Несогласные с таким итогом граждане страны вышли на улицы. В Белоруссии прошли массовые акции протеста. Начались столкновения демонстрантов с силовиками, милиция была вынуждена применить слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

В Киргизии после прошедших 4 октября парламентских выборов сторонники партий, не прошедших в парламент республики, устроили акции протеста.