Ереван, 11 октября 2020, 23:14 — REGNUM Вечером 11 октября столица Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт вновь подверглась обстрелам со стороны вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщили в информационном центре при правительстве Армении.
«По Степанакерту вновь наносятся удары. В городе слышны взрывы», — говорится в сообщении.
Как сообщалоИА REGNUM, столкновения между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября. Причиной конфликта является территориальный спор между государствами за право обладания Нагорным Карабахом.
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