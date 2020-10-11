Ереван, , 22:58 — REGNUM Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал, почему не удалось обменяться пленными и телами погибших на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе Nkrmil.am

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По его словам, сегодня, 11 октября, на некоторых участках сохранялось относительное спокойствие, интенсивного огня из вооружения крупного калибра не велось.

«Но полноценного соблюдения режима перемирия для обмена пленными и телами погибших не было», — сказал Ованнисян на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября. Причиной конфликта является территориальный спор между государствами за право обладания Нагорным Карабахом.

Накануне, 10 октября, в 12:00 вступил в силу режим перемирия в Карабахе с целью обмена пленными и телами погибших. Вступивший в силу режим перемирия фактически сразу был нарушен.