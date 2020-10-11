Киев, , 22:28 — REGNUM На Украину прибыл с рабочим визитом президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщил в субботу, 11 октября, глава Администрации польского президента Кшиштоф Щерски на странице в соцсети Twitter.

«Президент Анджей Дуда начал свой визит на Украину», — написал Щерски.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября в пресс-службе президента Украины сообщили, что глава страны Владимир Зеленский встретится в Киеве со своим польским коллегой Анджеем Дудой 12 октября.

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