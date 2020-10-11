Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что он больше не может заразить коронавирусом окружающих, нарушает запрет социальной сети Twitter на распространение вводящей в заблуждение информации о вирусе. Об этом 11 октября сообщает администрация Twitter.

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Глава Белого дома разместил пост в Twitter, где сообщил, что, согласно заключению врачей, у него выработался иммунитет к COVID-19, поэтому он не может ни заразиться, ни заразить других людей.

Позже администрация Twitter добавила к этому посту уведомление, в котором говорится, что он «нарушил правила соцсети о распространении вводящей в заблуждение и потенциально пагубной информации относительно COVID-19».

Как передавало ИА REGNUM, 11 октября лечащий врач американского лидера Дональда Трампа Шон Конли заявил, что глава Белого дома США, у которого ранее выявили SARS-CoV-2, больше не заразен.

Отметим, согласно данным университета Джонса Хопкинса, всего в Соединенных Штатах выявлено 7,7 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 214 тыс. человек, выздоровели — 3 млн.

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