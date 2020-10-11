История вопроса

Выборы в литовский парламент проходят каждые четыре года. Литва – парламентско-президентская республика. В Сейме Литвы – 141 член: половина избирается в одномандатных округах, вторая половина распределяется согласно полученной пропорции в голосовании по спискам. В одномандатных округах, как правило, проходит второй тур голосования. Победившая в парламенте партия или коалиция определяет состав правительства. В Литве ещё никогда одна партия не получала нужное количество голосов на выборах для единоличного формирования правительства. Спикер парламента формально является вторым по значимости лицом государства, однако на практике остаётся церемониальной фигурой. Его избирает парламент, сформировавшие коалицию партии, как правило, ещё до голосования по кандидатуре председателя Сейма, распределяют между собой министерские портфели, должности глав парламентских комитетов и председателя самого парламента. На протяжении тридцати лет в литовских традициях парламентаризма доминируют две силы: социал-демократы, которые создают правящую коалицию с центристами, и консерваторы, «младшими помощниками» которых выступают либералы. В 2016 году произошло исключение, когда на парламентских выборах победил не входящий на тот момент в парламент Союз крестьян и зелёных Литвы. И консерваторы, и социал-демократы к 2020 году подошли в статусе оппозиции.