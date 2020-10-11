Минск, , 20:38 — REGNUM В столице Белоруссии привлечены к административной ответственности около 3 тыс. человек, которые ранее принимали участие в несанкционированных акциях протеста. Об этом заявил 11 октября прокурор Минска Олег Лаврухин в эфире телеканала СТВ.

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»Уже привлечено к ответственности только по Минску … около 3 тыс. человек, — отметил прокурор. — Только к административной».

Лаврухин добавил, что нарушители получили административные штрафы, а некоторые из них наказание в виде ареста.

Напомним, ранее на сайте правозащитной организации «Весна» сообщалось, что 11 октября в Минске и других городах Белоруссии в ходе протестных митингов были задержаны более 250 участников акций протеста.

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