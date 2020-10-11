История вопроса

11 октября 2020 года в Таджикистане проходят выборы президента. На должность главы государства претендует действующий глава республики Эмомали Рахмон, кандидатуру которого выдвинули Федерация независимых профсоюзов, Союз молодёжи и Народная демократическая партия Таджикистана. Он руководит Таджикистаном с 1994 года. Кроме Эмомали Рахмона на должность главы республики претендуют Рустам Латифзода от «Аграрной партии», Абдухалим Гаффорзода от «Социалистической партии», Рустам Рахматзода от «Партии экономических реформ» и Миродж Абдуллоев от «Коммунистической партии».



На территории Таджикистана в 06:00 (04:00 мск) начали работу 3375 избирательных участков. 39 избирательных участка были открыты за границей Таджикистана (в 29 государствах). Численность зарегистрированных избирателей в Таджикистане составила более 4,9 млн. Голосование завершится в 20:00 (18:00 мск).

Предварительные итоги голосования будут объявлены 12 октября, окончательные — в течение максимум десяти дней после дня всеобщего голосования. Победителем станет кандидат, набравший более 50% голосов избирателей.