Москва, , 18:27 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для Москвы отношения между Азербайджаном и Арменией являются принципиально важными.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"В приоритетном плане для нас важна стабильность как Азербайджана, так и Армении, и их отношения для нас являются принципиально важными», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

Она добавила, что Россия не позволяет себе играть на чувствах народов других стран и никогда не занимается пустой риторикой.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября. Причиной конфликта является территориальный спор между государствами за право обладания Нагорным Карабахом.

Накануне, 10 октября, в 12:00 вступил в силу режим перемирия в Карабахе с целью обмена пленными и телами погибших. Вступивший в силу режим перемирия фактически сразу был нарушен.