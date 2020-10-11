Анкара, , 18:24 — REGNUM Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 11 октября сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на дипломатические источники.

Флаг Болгарии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По их словам, Чавушоглу и Байрамов обсудили нарушения вооруженными силами Армении режима прекращения огня.

Как передавало ИА REGNUM, 7 октября французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан на слушаниях комиссии по иностранным делам Национального собрания Франции сообщил о военной вовлечённости Турции в конфликт в Нагорном Карабахе.

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