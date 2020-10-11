Вашингтон, , 17:59 — REGNUM У президента США Дональда Трампа, который ранее заразился SARS-CoV-2, выработался иммунитет к нему. Об этом американский лидер сам сообщил 11 октября в интервью телекомпании Fox News.

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«Похоже, у меня иммунитет (к SARS-CoV-2 — прим. ИА REGNUM», — сказал глава Белого дома.

При этом Трамп также добавил, что он не знает надолго ли у него выработался иммунитет к коронавирусу.

Как передавало ИА REGNUM, 11 октября лечащий врач американского лидера Дональда Трампа Шон Конли заявил, что глава Белого дома США, у которого ранее выявили SARS-CoV-2, больше не заразен.

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